Tedros, Direttore Generale Oms, rieletto per un secondo mandato

Si è chiusa l’Assemblea mondiale Oms. Confermata la gestione Tedros che resta in carica altri 5 anni. Tutte le risoluzioni approvate

La prima grande conquista è certamente quella di aver convinto tutti gli stati membri a rendere “pubblico” almeno il 50% del budget aumentano l’attuale quota di finziamenti diretti riducendo quindi la dipendenza dai fondi privati che oggi superano l’80% del bilancio. Ma poi moltissime risoluzione su malattie trasmissibili e no (e per la prima volta è stato approvato un piano globale per il diabete.

30 MAG – Sabato 28 maggio si è chiusa a Ginevra la 75ª Assemblea mondiale dell’Oms, la prima in presenza dopo la pandemia.

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus è stato eletto per un secondo mandato nel segno di una continuità sostanziale e confermando che, al di là delle molte polemiche che hanno toccato l’Oms nei due anni di Pandemia, l’organizzazione delle Nazioni Unite tira dritto dando il suo ok al bilancio dei sui primi cinque anni, di cui di due segnati dal Covid, e al suo nuovo programma d’azione per i prossimi cinque anni.

Ma questa Assemblea è stata segnata anche da una svolta importante sul piano dei finanziamenti con l’approvazione di una importante modifica alle regole di fundrising che, se rispettato, dovrebbe portare l’Oms ad avere un budget almeno per metà formato dai contributi diretti degli Stati membri, a loro volta calcolati in base a determinati parametri che tengono conto sostanzialmente della ricchezza del Paese (Pil).

Non è un traguardo né scontato né di poco conto. Primo perché bisognerà passare dagli impegni ai fatti e assicurare che tutti i Paesi onorino l’obiettivo delineato, ma soprattutto perché avere il 50% del budget basato su risorse “pubbliche” e non su finanziamenti volontari di privati (che oggi coprono oltre l’80% del budget) potrebbe rendere l’Oms, come ha detto Tedros, “più sicura” in termini di risorse certe e più “indipendente” dai finanziatori privati.

L’Assemblea è stata segnata anche dalla guerra in Ucraina e che il Mondo non la pensi tutto allo stesso modo si è visto al momento della votazione sulla condanna della Russia con la richiesta contestuale di cessione immediata degli attacchi alle strutture sanitarie. Pur essendo in maggioranza i favorevoli (88 delegati si sono schierati per il sì), i contrari non sono stati pochi (12) ma soprattutto non sono stati pochi coloro che evidentemente non intendono schierarsi né con Putin né con Zelensky (53).

E poi, ovviamente l’Assemblea ha dato il via libera alle abituali risoluzioni (obiettivo per la lotta a determinate malattie e per la conquista di nuovi e migliori standard sanitari globali.

Dopo le risoluzioni approvate il 25 maggio sulle risposte alle emergenze sanitarie nelle grandi città e sulla ricerca clinica, nelle giornate conclusive di venerdì e sabato scorsi sono state approvate molte altre risoluzioni che sintetizziamo di seguito.

Cancro, diabete, malattie cardiache e polmonari e salute mentale

I delegati dell’Assemblea mondiale della sanità hanno approvato un numero record di raccomandazioni relative alle malattie non trasmissibili (NCD) come cancro, diabete, malattie cardiache e polmonari, nonché alla salute mentale e ai loro fattori di rischio.

Le decisioni adottate precedono la quarta riunione ad alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili che si terrà nel 2025, nel tentativo di accelerare i progressi verso gli obiettivi di salute globale già delineato negli anni scorsi.

Le misure adottate per ridurre i decessi per malattie non trasmissibili includono una nuova tabella di marcia per la loro attuazione. La tabella mira in particolare ad aiutare gli Stati membri ad accelerare le azioni necessarie per sostenere le loro popolazioni e raggiungere gli obiettivi nei termini fissati di sviluppo sostenibile.

È stato anche concordato un nuovo piano d’azione per il meccanismo di coordinamento globale sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, una piattaforma che riunisce le principali parti interessate che impegnate per migliorare il panorama delle malattie non trasmissibili, rafforzando l’azione multisettoriale e multi-stakeholder e la collaborazione internazionale per affrontare le malattie non trasmissibili e salute mentale.