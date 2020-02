Tedros Adhanom Ghebreyesus (Oms): La diffusione del coronavirus non è ancora una pandemia

Il capo dell’Oms ha descritto l’improvviso aumento di casi in Italia, Iran e Corea del Sud come “profondamente preoccupanti”.

L’improvviso aumento dei nuovi casi di COVID-19 è preoccupante ma la diffusione del coronavirus non è ancora una pandemia.

Lo ha detto ieri ai giornalisti il direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Questo virus ha un potenziale di pandemia?

“Assolutamente sì”. Siamo arrivati? “Dalla nostra valutazione, non ancora”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che la decisione di usare la parola “pandemia” si basa su una valutazione in corso della diffusione geografica del virus, della gravità della malattia che provoca e dell’impatto sulla società.

“Per il momento, non stiamo assistendo alla diffusione globale non contenuta di questo virus, e non stiamo assistendo a malattie gravi o morte su larga scala”, ha detto, aggiungendo che ciò che sta accadendo sono epidemie di coronavirus in diverse parti del mondo, che stanno influenzando i paesi in modo diverso.

Il capo dell’Oms ha inoltre descritto l’improvviso aumento di casi in Italia, Iran e Corea del Sud come “profondamente preoccupanti” e ha sottolineato la necessità di concentrarsi sul contenimento “facendo tutto il possibile per prepararsi a una potenziale pandemia”.

Sempre ieri, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha lanciato un forte appello, esortando tutti i paesi a fare la propria parte per combattere la diffusione di COVID-19.