Taranto. Servizio continuita’ assistenziale, De Palma: “Servizio al palo per carenza di medici, Giunta intervenga”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Vito De Palma.

“Porte chiuse dei centri di continuità assistenziale per carenza di personale medico: è questa la ragione per la quale in molte località turistiche della provincia di Taranto, nonostante la stagione estiva sia già iniziata, non è stato attivato ancora il servizio. Dopo aver scritto, nei giorni scorsi, al direttore generale della Asl Taranto, ho avuto riscontro dalla stessa con questo quadro della situazione: non si attiva il servizio perché, nonostante l’espletamento delle procedure di reclutamento, il riscontro da parte dei medici è stato notevolmente inferiore alle necessità del territorio.

Parliamo dei riferimenti sanitari utili a garantire le visite mediche ambulatoriali, la visita medica domiciliare concordata preventivamente col medico, consulti telefonici, rilascio di alcuni certificati di malattia e prescrizioni di farmaci per la continuità terapeutica di malattie croniche. I Comuni che attendono sono Ginosa Marina, Castellaneta Marina, Chiatona, Leporano Marina, Pulsano, Lizzano Marina, Campomarino di Maruggio, San Pietro in Bevagna e Martina Franca.

Per questo, ho ritenuto di presentare anche un’interrogazione consiliare urgente diretta all’assessore Palese, per sapere non solo in che modo intenda provvedere a questo grave disservizio, ma se ci siano in fieri anche delle iniziative per colmare la carenza di medici, eliminando il numero chiuso per l’ingresso alla Facoltà di Medicina o per incrementare i posti disponibili. Quel che è certo è che si debba risolvere la questione perché parliamo di località prese felicemente d’assalto dai turisti e siamo già in notevolissimo ritardo”.