Taranto, nuovo ospedale: l’aggiudicazione va avanti

Non si blocca l’appalto da 160 milioni: non bisogna attendere la pronuncia Ue

TARANTO – È possibile effettuare i lavori di costruzione durante la notte, ma la stazione appaltante dovrà ripetere la valutazione di anomalia sull’offerta prima classificata, quella dell’Ati guidata dalla Debar di Bari. È quanto prevedono le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato sull’appalto da 160 milioni per il nuovo ospedale di Taranto: se l’offerta prima classificata verrà ritenuta congrua – questo dicono i giudici – non sarà necessario attendere che si esprima la Corte di giustizia Ue su una pregiudiziale riguardante i secondi classificati di Consorzio Research.

La scorsa settimana la pubblicazione del solo dispositivo della sentenza – con la remissione degli atti in sede europea – aveva fatto temere per il possibile congelamento dell’appalto, particolarmente importante per la sanità di Taranto. Non si può escludere, ovviamente, che la nuova valutazione da parte di Invitalia sulla offerta Debar venga da capo impugnata davanti alla giustizia amministrativa.