Taranto: il premier Conte visita l’area del nuovo ospedale San Cataldo

“E’ come per il ponte di Genova. Siamo qui per sostenervi. Bisogna fare presto. Dobbiamo fare in tempo, non esiste che in Italia ci vogliano 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni per un’opera”. Lo ha detto a Taranto il premier Giuseppe Conte durante la cerimonia per la posa della prima pietra nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo.

Il premier Conte, al termine della cerimonia, si e’ trattenuto brevemente con le maestranze impegnate nel cantiere per una foto di gruppo. “Ma qui – ha replicato il governatore pugliese Michele Emiliano, presente alla cerimonia – siamo in Puglia. Ce la facciamo”.

Il Presidente e’ entrato poi nell’ex sede di Taranto della Banca d’Italia per inaugurare la Scuola di Medicina dell’Universita’ di Bari insieme all’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro.