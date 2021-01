Tamponi rapidi, Zullo: “A denunciare inefficienze sono i medici, non Fratelli d’Italia”

E allora non avevamo torto ieri, in Consiglio regionale, quando abbiamo sostenuto che all’assessore Lopalco, manca il contatto con il mondo reale. Troppo seduto alla scrivania, a guardare negli occhi molto i ‘numeri’, ma poco i veri problemi della Sanità e di chi vi opera.

Lopalco meglio avrebbe fatto per la Puglia e i pugliesi, ed in fondo anche per se stesso, a votare a favore della nostra mozione facendo in modo che dell’emergenza covid, anche in previsione di un’attesa terza ondata, potesse occuparsene un commissario inviato dal Governo centrale.

Fratelli d’Italia continuerà a pungolarlo, ma al fine di aiutarlo a confrontarsi davvero con il mondo reale della Sanità”./