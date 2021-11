Tamponi molecolari più rapidi al De Bellis

Rotary dona due nuovi apparecchi



Tempi molto più rapidi per ottenere il risultato di un tampone molecolare: 55 minuti a confronto delle attuali 4-5 ore. Questo il vantaggio offerto da due nuovi apparecchi Real Time Pcr di ultima generazione in dotazione all’Irccs “S. De Bellis” di Castellana Grotte. Sono in grado di effettuare due test ciascuno per volta e diventano fondamentali per le urgenze e il servizio di drive trough.

Sono stati donati all’ente ospedaliero dal Distretto 2120 del Rotary Club che ha utilizzato fondi stanziati da un’agenzia del governo americano per la pandemia. La cerimonia di consegna si è svolta nel laboratorio di microbiologia dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che, durante la fase dell’emergenza covid, è stato tra i più efficienti della regione.

Per il Rotary sono intervenuti il governatore del Distretto 2120, il prof. Gianvito Giannelli e, in rappresentanza della Fondazione Rotary, l’ingegner Vincenzo Sassanelli che hanno evidenziato il valore della scelta dell’ospedale di Castellana Grotte, considerato una eccellenza sanitaria per il territorio e il livello della ricerca scientifica ma premiato anche per la sua amministrazione caratterizzata da una burocrazia molto più snella.

Il Commissario e il Presidente del Civ del “De Bellis”, Tommaso Stallone ed Enzo Del Vecchio, hanno ringraziato il Rotary per la sensibilità dimostrata sottolineando l’importanza della donazione che arricchisce l’assistenza sanitaria in una fase particolarmente delicata della lotta al virus.

Il fondamentale rapporto di sinergia che deve esserci tra le diverse realtà del territorio e un istituto di ricerca è stato, invece, il tema dell’intervento del direttore scientifico del “De Bellis”, il prof. Gianluigi Giannelli.

Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’ospedale pugliese specializzato in gastroenterologia, il dottor Antonio Lippolis, ha messo in risalto l’aspetto diagnostico di queste nuove apparecchiature utili non solo per il coronavirus ma per l’individuazione e la cura di tante altre infezioni.