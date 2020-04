Tamponi agli operatori sanitari, Zullo ai colleghi Lopalco e Sivo: “I medici non sono comuni cittadini. La storia che potrebbero abbassare la guardia per un tampone negativo non regge”

Dichiarazione del capogruppo regionale di FdI Ignazio Zullo.

“Ci sono operatori sanitari che hanno dovuto affrontare l’epidemia da COVID non tutelati da DPI appropriati e idonei, in quantità e qualità, e tra loro tanti si sono infettati ed alcuni hanno perso la vita.

Per questo non si può affermare che i tamponi estesi a tutti i sanitari sono un rischio perché ‘l’esito negativo potrebbe tranquillizzare l’operatore sanitario al punto di abbassare il livello di cautele con il possibile mancato uso di DPI’. Mi spiace, queste affermazioni sono offensive per gli operatori sanitari. Lo dico, in modo particolare, ai medici Perluigi Lopalco e Danny Sivo. Lo dico in amicizia e con il rispetto deontologico proprio perché colleghi.

A loro sono grato per come si stanno adoperando per la tutela della collettività pugliese ma non si può, oggi, pensare che gli operatori sanitari siano così sprovveduti da abbassare il livello di cautele per un tampone negativo, significherebbe equiparare il pensiero dell’operatore sanitario a quello del cittadino comune.

Quindi sarebbe molto più giusto se non onesto dire: ad oggi il sistema non ce la farebbe ad analizzarli tutti e quindi si va per una scala di priorità di intervento! Gli operatori sanitari capirebbero.

Però, a questo punto, sempre ai tecnici (che sono autorevoli guide per il presidente Emiliano) dovrebbero chiedersi perché in Puglia vengono fatti solo 13 tamponi ogni 1.000 abitanti mentre in tutte le Regioni d’Italia ne vengono fatti di più (fatta eccezione per Campania e Sicilia che sono al nostro stesso livello)? Ed ancora sempre i tecnici-consulenti dovrebbero esprimersi sulle dichiarazioni di Emiliano di sottoporre a tampone tutti i turisti che vengono in Puglia.

Sarebbe una popolazione da testare molto più numerosa della popolazione costituita dagli operatori sanitari. E, siccome il concetto della positivizzazione del soggetto post tampone negativo è scientificamente ed ovviamente valido, i tecnici devono spiegare perché vale per gli operatori sanitari e non vale per i turisti.

E’ evidente che in Puglia va potenziata la rete dei laboratori e vanno estesi i tamponi perché oggi occorre cercare e testare in ambito sanitario prima che scoppino casi e focolai e non a focolai avvenuti. L’esperienza dell’ospedale di Castellaneta e delle RSA-RSSA ci deve insegnare molto”./