Tamponi a prezzi calmierati fino a ottobre: 15 euro per gli over 18, otto per i ragazzi

Si amplia il recinto dove senza Green Pass non si entra e per non tagliare fuori dalla vita sociale i non vaccinati il governo sigla l’accordo per i tamponi low cost: 15 euro per gli over 18, solo 8 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, in larga parte non ancora immunizzati. La firma al protocollo d’intesa con Federfarma, Assofarm e Farrnacie Unite l’hanno messa il ministro Speranza e il generale Figliuolo. Ma il resto lo faranno le Regioni, che hanno già fatto sapere di essere pronte a mettere del loro per ridurre ulteriormente la quota a carico di cittadini e ragazzi.