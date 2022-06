Sui mezzi pubblici senza mascherina, in crescita contagi e ricoveri – Il servizio del Tg3Puglia

Oggi 6577 nuovi casi e 6 decessi. L’esperto: “Varianti molto contagiose, la nuova ondata durerà almeno 2-3 settimane”.

di Danilo Giannese. montaggio di Gaetano Sangirardi

Anche oggi in crescita le curve di contagio da Covid19. Nel bollettino della Regione Puglia sono 6577 i nuovi positivi con un tasso di incidenza del 24% sui test effettuati. Numeri che potrebbero rappresentare solo la metà dei casi reali, considerando che in tanti fanno il tampone in casa e non segnalano l’esito alla asl. Intanto crescono anche i ricoveri. 299 in area medica (19 in più di ieri) e 12 in terapia intensiva (due in più di ieri). Sei i decessi.

