Successo dei test rapidi in Emilia Romagna

In Emilia Romagna la campagna per il tracciamento degli studenti e dei loro familiari, con test sierologici gratuiti nelle farmacie, sta avendo un grande riscontro. “Siamo partiti con 660 in Emilia Romagna” racconta il presidente di Federfarma Emilia Romagna Achille Gallina Toschi. Ora “se ne sono aggiunte molte altre arrivando a 832. In provincia di Bologna il numero è di 203 farmacie”. La campagna nasce da un accordo con la Regione: “Parlando con l’assessore Raffaele Donini abbiamo ritenuto che le farmacie, per la loro distribuzione capillare sul territorio, siano il luogo ideale anche per la professionalità degli operatori, dove eseguire i test rapidi e scovare sempre più asintomatici” spiega Gallina Toschi.