Studio spagnolo: “Sotto i 60, prima dose AstraZeneca e richiamo Pfizer aumenta risposta immunitaria”

Per le persone sotto i 60 anni, vaccinarsi con una prima dose AstraZeneca e successivamente avere un richiamo con il vaccino Pfizer è sicuro, e la risposta immunitaria è maggiore rispetto a due dosi del solo prodotto inglese.

Lo afferma uno studio del Carlos III Health Institute spagnolo in un documento riportato anche dalla rivista scientifica Nature. L’analisi è stata condotta su 672 persone dislocate in cinque ospedali iberici, secondo cui la presenza di anticorpi con il ‘Mix’ sale di sette volte, mentre con due dosi di AstraZeneca soltanto di tre. Dei volontari, sono 450 quelli che hanno ricevuto come seconda dose Pfizer.

E in questo caso, la presenza di anticorpi Igg è risultata tra 30 e 40 volte superiore rispetto a chi aveva ricevuto una dose sola del vaccino. Solo l’1,7% dei partecipanti ha lamentato effetti collaterali significativi, dal mal di testa alla febbre, alla spossatezza. Questo tipo di strategia, riporta la rivista inglese, è chiamata ‘Heterologous prime-boost’, ed è già stata tentata in passato per altri vaccini.

“Questi primi dati sembrano promettenti – ha commentato Dan Barouch, del Center for Virology and Vaccine Research (CVVR) at Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston – e mostrano il potenziale di questa strategia”. Qualche giorno fa, uno studio analogo condotto in Gran Bretagna aveva mostrato che il mix di dosi aveva provocato un aumento degli effetti collaterali, mentre non era ancora stata analizzata l’immunogenicità.