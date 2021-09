Studiando più di 200 pazienti non fumatori appartenenti a varie etnie, i ricercatori hanno individuato almeno tre sottotipi di tumore del polmone

Nei giorni scorsi il Cancer Institute of Health (NIH) di Bethesda, negli Stati Uniti, ha dato notizia della pubblicazione suNature Genetics di uno studio internazionale che ha evidenziato un’importante novità: a scatenare i tumori del polmone in chi non ha mai fumato sono mutazioni genetiche e processi evolutivi diversi da quelli che entrano in azione nei fumatori.