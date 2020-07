Strutture specialistiche, sì della III Commissione al Regolamento  per la definizione dei requisiti

Vengono definiti gli studi professionali e gli standard per la classificazione differenziandoli dagli ambulatori sanitari, chirurgici o medici. Tutta l’organizzazione deve essere ispirata alla prevenzione ed alla gestione del rischio clinico, nell’ottica primaria della sicurezza del paziente e del lavoratore. In tal senso la gestione del rischio è un criterio per l’accreditamento.

Sono individuati i criteri ed i requisiti delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico – terapeutiche.

Gli interventi chirurgici in anestesia generale devono essere realizzati rispettando severe procedure distinguendo in prestazioni di chirurgia ambulatoriale semplice e complessa, identificando i pazienti per i quali non sia prevista la degenza notturna.

Sono distinti i livelli di complessità chirurgica da elevato, intermedio e di base, sulla base dei possibili rischi per il paziente e per garantire gli standard d di sicurezza.

La Regione definisce gli standard strutturali, organizzativi, tecnologici e impiantistici, gli standard di qualità e sicurezza.