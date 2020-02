Stili di vita e salute degli adolescenti in Puglia, domani convegno con Emiliano

STILI DI VITA E SALUTE DEGLI ADOLESCENTI IN PUGLIA.

DOMANI EMILIANO AL CONVEGNO PER LA PRESENTAZIONE DEI DATI.

Il Dipartimento regionale di Promozione della Salute e del Benessere Sociale ha organizzato per domani, giovedì 20 Febbraio 2020, presso la sala 3 del Padiglione 152 della Fiera del Levante a Bari, il convegno “La salute degli adolescenti in Regione Puglia: i dati nazionali e regionali della sorveglianza Health Behaviour in School – aged Children (HBSC). Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 11, 13, 15 anni”.

Nel corso del convegno, realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, cui parteciperà il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, saranno presentati i dati regionali sulle abitudini degli adolescenti, raccolti nel biennio 2017-2018 e confluiti in un report nazionale ed in un report di dettaglio regionale che coglie ed evidenzia i mutamenti dei fenomeni osservati.

Il Sistema di Sorveglianza nazionale “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 11,13,15”, prevede la raccolta di informazioni sui comportamenti ed abitudini in età scolare, in quella fascia d’età cioè in cui si instaurano e si rafforzano i comportamenti non salutari, collegati in particolare allo sviluppo delle malattie croniche.

Le indagini riguardano un elevato numero di ambiti tra i quali lo stato nutrizionale, le abitudini alimentari, l’attività fisica, la sedentarietà, il fumo, la cannabis, l’alcool, il binge drinking, il gioco d’azzardo, lo status socio-economico familiare, le relazione genitori-figli, la scuola, il rapporto insegnanti-studenti, il bullismo, il cyberbullismo, la salute e il benessere percepito, i sintomi e l’utilizzo di farmaci, l’uso di social media, l’intrattenimento video e videoludico etc.

L’obiettivo dello studio è quello di analizzare i contesti familiari e scolastici, nonché le abitudini e gli stili di vita dei nostri adolescenti, per trarre elementi che consentano di orientare sempre meglio politiche e interventi di prevenzione.