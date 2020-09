Spread Btp-Bund sotto 140 punti, minimo da metà agosto

E’ la prima volta da metà agosto. Il rendimento del decennale italiano è in calo allo 0,869%

Lo spread tra Btp e Bund scende ancora e tocca i 137,2 punti base – sugli schermi Bloomberg – per la prima volta dal 21 febbraio scorso. Il rendimento del decennale italiano è in calo allo 0,865%.

Tengono il passo le principali borse europee con gli indici Usa contrastati (Dow Jones -0,1% e Nasdaq +0,2%). Milano (Ftse Mib + 1,25%) si mantiene a distanza da Francoforte (+0,96%), Londra (+0,9%), Parigi (+0,4%) e Madrid, invariata.

Prevale tra gli investitori la voglia di rimbalzo dopo i crolli della vigilia per l’avanzare della seconda ondata di pandemia, a cominciare dal prezzo del greggio (Wti +0,46% a 39,5 dollari). In luce Bp (+3,5%), Shell (+3,4%), Eni (+2,4%) e Total (+1,7%). Acquisti anche sul comparto auto da Fca (+3,5%), a Peugeot (+3,%) e Renault (+3,1%), in vantaggio rispetto agli altri costruttori in caso di inasprimento delle norme antinquinamento da parte dell’Ue. Rimbalzo dei bancari Standard Chartered (+3%) ed Hsbc (+1%) dopo il crollo della vigilia per le accuse di riciclaggio di denaro. In gran forma in Piazza Affari Banco Bpm (+2,8%), che lascerebbe campo libero a Unicredit (-1,23%) per subentrare al Tesoro in Mps (+5,66%) al posto del Tesoro.