Spinazzola, attiva la Postazione Fissa Medicalizzata

M5S: “Ma a quale prezzo per medici e personale?”

“Ora i toni trionfalistici si sprecano. Emiliano annuncia con orgoglio di aver riaperto praticamente il Punto di Primo Intervento a Spinazzola dopo averlo chiuso dicendo che il ‘PPI non serviva a salvare la vita, perché andando lì si perdeva del tempo prezioso’, offendendo varie professionalità, in primis medici, che anche nel recente passato hanno salvato vite umane, in silenzio, agendo proprio nei momenti più preziosi d’intervento su pazienti gravi, dall’infarto all’incidente stradale.

Ma in campagna elettorale evidentemente vale tutto e il contrario di tutto e ora come un equilibrista rinnega ciò che aveva detto e tenta di raddrizzare il tiro, prevedendo la postazione fissa medicalizzata, non prevista nel Piano di riordino della Regione Puglia”.

Lo dichiara la consigliera regionale Grazia Di Bari, commentando la delibera regionale del 25 novembre 2019 che ha previsto l’attivazione a Spinazzola di una postazione fissa medicalizzata di 118, operativa dal primo gennaio 2020 e fino al 31 marzo.

“In sostanza un Punto di Primo Intervento che ha solo cambiato nome e che, comunque, non è un Pronto Soccorso – spiega la pentastellata – perchè non è dotato di strumentazioni adeguate e più sofisticate, come ad esempio un laboratorio analisi.

Inoltre, non si capisce perchè attivare il servizio fino al 31 marzo, come se dopo quella data non ci dovessero essere più situazioni emergenziali e soprattutto diminuisse il grado di pericolosità delle strade per gli spinazzolesi, costretti a recarsi negli ospedali di Barletta o Andria”.

La consigliera, inoltre, denuncia la situazione del personale: “La deroga che l’ASL avrebbe avuto dalla Regione, e di cui il direttore generale Delle Donne va fiero -incalza – si è ottenuta a scapito del personale impiegato. Infatti non ci sono state nuove assunzioni, non si è arricchito l’organico con nuovo personale che avrebbe comportato il vero potenziamento della Rete Emergenza Urgenza, né tantomeno tutto ciò è previsto.

Infatti, saranno le stesse unità del 118 dell’Asl BAT a coprire anche la postazione fissa medicalizzata, costringendo il personale a più turni di lavoro.

Un turno di 24 ore necessita normalmente di 5 unità, considerando riposo, ferie e anche eventuale malattia.

Ora invece, sulle 24 ore turnano solo 4 medici che devono coprire comunque turni di 118 mobile e 118 fisso e con loro anche gli infermieri.

Personale che dovrà fare 164 ore di lavoro in più al mese senza averlo né scelto né concordato.

Turni massacranti di lavoro non sono solo negazione dei diritti del lavoratori, ma possibilità di demotivazione e, purtroppo a volte, di errore.

E come se non bastasse il sindaco Patruno, per buttare un po’ di fumo negli occhi degli spinazzolesi, di concerto con le associazioni sindacali, ha sottoscritto un documento in cui si invita il Direttore generale ad ‘attivare un tavolo di confronto per soddisfare i bisogni di salute individuati’, trascurando di considerare che in pratica si sta chiedendo l’istituzione (fortemente improbabile) di un Pronto Soccorso in un paese di 6000 anime e che ciò che la Regione Puglia ha, invece, dimostrato di essere disposta a fare, sarebbe in economia e chiedendo al personale in servizio, l’impossibile.

Ben vengano le azioni – conclude la pentastellata – ma ascoltare in primis i medici e le loro esigenze sarebbe la strada giusta visto che proprio loro sono impegnati in prima linea. Ma ormai lo sappiamo, Emiliano è attento ed ascolta solo chi gli garantisce tanti voti”.