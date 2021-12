Spesa sociale, ancora ampie le distanze tra regioni

Un Paese a diverse velocità: questa in estrema sintesi l’immagine delineata da Gruppo Unipol e The European House-Ambrosetti nell’ambito del Think Tank «Welfare, Italia», presentata nei giorni scorsi a Roma. Lo studio, come nell’edizione 2020, ha preso in considerazione 22 indicatori – sia di spesa, sia strutturali – con l’obiettivo di mappare il welfare (politiche sociali, sanità, previdenza, educazione e formazione) esistente nelle diverse Regioni.

A livello nazionale il welfare è la principale voce di spesa pubblica e assorbe 576,2 miliardi. Alle prestazioni previdenziali va il 16,5% della spesa sul Pil, rispetto ad una media del 12,6% dell’Eurozona; all’Istruzione il 3,9% del Pil, contro il 4,6 dell’Eurozona. La crisi sanitaria ha portato a un incremento di tutta la spesa per il welfare: la spesa per le politiche sociali, ad esempio, ha registrato nel 2020 un + 36%, superando per la prima volta i 100 miliardi di euro.