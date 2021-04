Speranza: “Somministrate ieri 500mila dosi di vaccino”

l commissario Figliuolo prevede l’immunità di gregge a settembre. Monitoraggio dell’Iss: Rt in risalita a 0,85. Ottenuto il via libera finale del Cdm, il Recovery plan sarà inviato oggi all’Unione Europea. Ok anche al decreto per i fondi extra: Alta velocità e Salerno-Reggio Calabria tra gli investimenti. Oggi nuovi colori per le Regioni: Puglia in bilico.

“Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino”. A dirlo, con un post su Faceboook, il ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto, secondo l’ultimo monitoraggio dell’Iss, l’Rt nazionale è in salita a 0,85. Superati i 4 milioni di contagi da inizio pandemia. Preoccupa la variante indiana, cancellato un volo dall’India che doveva arrivare Roma. Ottenuto ieri il via libera finale del Cdm, il Recovery plan dell’Italia sarà inviato oggi all’Ue. Ok anche al decreto per i fondi extra-Pnrr: Alta velocità e Salerno-Reggio Calabria tra gli investimenti. Il bollettino di ieri registra 14.320 contagi su 330.075 tamponi processati (antigenici e molecolari). I decessi sono 288. Calano i ricoveri ordinari (-509, ora 19.351) e le terapie intensive (-71, ora 2.640). Il tasso di positività è al 4,3%.

