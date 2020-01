Speranza: «Sblocco fondi per carriera camici bianchi e stabilizzazione ricercatori per fermare ‘esodo’ all’estero»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sui provvedimenti varati negli ultimi giorni del 2019.

«I nostri medici e professionisti sanitari devono essere valorizzati al meglio. In tanti scelgono purtroppo di andare all’estero.

Per contrastare questo esodo, e per motivare i nostri camici bianchi, nel decreto “Milleproroghe”, pubblicato il 31 dicembre, abbiamo ottenuto il via libera ai fondi accessori (RIA) e nuovi percorsi di stabilizzazione per i ricercatori degli Irccs e degli Izs.

Ora questi fondi potranno essere utilizzati per i nostri medici, veterinari, dirigenti sanitari e dirigenti delle professioni sanitarie, per migliorare la carriera dei più giovani e per retribuire meglio le condizioni di disagio lavorativo.

Anche così rendiamo più forte il Servizio Sanitario Nazionale e tuteliamo la salute di tutti».

