Speranza: passo dopo passo valuteremo la terza dose eventualmente anche per altre categorie

“La terza dose è stata autorizzata nel nostro Paese, in sintonia con le indicazioni dell’Agenzia europea dei medicinali, prima di tutto per gli immunocompromessi. In questo caso, la somministrazione deve avvenire non prima di 28 giorni e tecnicamente per la comunità scientifica non si tratta di un vero e proprio richiamo (di un booster), ma di un completamento del ciclo di vaccinazione primaria. Le altre categorie che sono state autorizzate dalle autorità sanitarie del nostro Paese sono gli ultraottantenni, gli ospiti delle RSA – e questa valutazione è figlia anche di una storia che conosciamo bene di difficoltà della penetrazione del virus dentro le RSA -, per il personale sanitario, a partire da quelli di età più avanzata, e i fragili di ogni età, oltre che gli ultrasessantenni. Per queste categorie il richiamo può avvenire solo dopo sei mesi dal completamento del ciclo primario”.

È quanto ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ieri al Question time alla Camera su “Chiarimenti in merito all’ipotesi di effettuare richiami per il vaccino anti COVID-19 con riguardo alla popolazione con sistema immunitario non compromesso”.

“L’evidenza scientifica e il confronto nella comunità internazionale – ha detto il ministro – ci porterà passo dopo passo a valutare la terza dose eventualmente anche per altre categorie, che oggi però sono fuori da quelle che ho finora indicato. La vaccinazione con la terza dose nel nostro Paese è iniziata già nell’ultima decade di settembre e ad oggi, a stamattina alle 6, risultavano somministrate 700.623 terze dosi.

La terza dose, in conclusione, rappresenta un pezzo importante della nostra strategia di contrasto al virus e proprio oggi, in questo particolare momento, cioè quando ci avviamo alla fase invernale e alla fase autunnale, è ancora più fortemente raccomandata nelle categorie che prima ho indicato”.