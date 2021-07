Speranza in audizione alla Camera: “Con il Pnrr dobbiamo trasformare la crisi in opportunità”

“I 20 miliardi del progetto rappresentano un salto di qualità. Come intendiamo spenderli? In 2 macroambiti, assistenza di prossimità e telemedicina, e formazione e ricerca e digitalizzazione della assistenza sanitaria. Vogliamo diventare il primo paese in Europa per assistenza domiciliare, passando da 4% a 10%, da 2 punti sotto media Ocse a 2 punti sopra”. E sulla campagna vaccinale: “Oggi superiamo i 55 milioni di dosi somministrate”. Così il ministro della Salute in audizione.

07 LUG – (Ansa) – “Dobbiamo provare a trasformare la crisi in una opportunità, questo ci ha guidato nella stesura del Pnrr”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in audizione alla Commissione parlamentare Attuazione federalismo fiscale alla alla Camera.

“Arriva il momento di chiudere una lunga stagione di tagli sul Pnrr. I 20 miliardi del progetto rappresentano un salto di qualità. Come intendiamo spenderli? In 2 macroambiti, assistenza di prossimità e telemedicina, e formazione e ricerca e digitalizzazione della assistenza sanitaria”, ha aggiunto.

“Dei 20 mld del Pnrr – spiega il ministro – ben 4 li mettiamo nella assistenza domiciliare: la casa come luogo di cura. Vogliamo diventare il primo paese in Europa per assistenza domiciliare, passando da 4% a 10%, da 2 punti sotto media Ocse a 2 punti sopra. Faremo 1300 case di comunità, presidi sul territorio. Per avere un primo luogo di contatto fra cittadino e Ssn. Poi sarà investito un mld sugli ospedali di comunità, per le cure intermedie, a prevalente assistenza infermieristica”.

Quanto poi all’andamento della campagna vaccinale: “Siamo ancora dentro l’epidemia ma grazie alla campagna vaccinale oggi superiamo le 55 milioni di dosi e possiamo definire meglio le scadenze dei prossimi mesi e una riforma del sistema sanitario sulla base della lezione ricevuta in questi mesi”, conclude Speranza.