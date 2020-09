Specializzazioni mediche. Per il 2020 saranno 14.455 i posti disponibili, oltre 5mila in più rispetto all’anno scorso

Pubblicato il decreto del Ministero dell’Università e Ricerca con il numero di borse per ciascuna scuola. Rispetto all’anno scorso sono oltre 5mila le borse in più. Il 22 settembre il test. I POSTI DISPONIBILI – I REQUISITI

16 SET – Per l’anno accademico 2019/2020 le borse di specializzazione saranno in totale 14.455, oltre 5mila in più rispetto alle 8.920 dell’anno scorso. È quanto prevede il decreto del Ministero dell’Università appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Saranno 13.400 le borse finanziate dallo Stato, 888 dalle Regioni e 167 da altri enti pubblici e privati. Sul totale delle borse 39 saranno riservate ai militari e 486 al Ssn.

Individuati anche i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di ulteriori requisiti specifici.

Ricordiamo che il test di ammissione si svolgerà il prossimo 22 settembre.