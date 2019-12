Specializzazioni mediche. Castellone (M5S): “Nel 2020 finanziamenti per 9.200 contratti”

(QS) – A tanto si potrà arrivare grazie alle risorse in più della legge di Bilancio. A chiarire la questione, dopo che anche l’ex ministro Grillo aveva messo in dubbio l’effettivo incremento di posti a disposizione parlando di soli 317 contratti in più, è la senatrice pentastellata capogruppo della Commissione Sanità: “Agli 8.000 contratti già previsti si aggiungeranno circa 1.200 contratti, sino ad un totale di 9.200 contratti a finanziamento statale”.

“È possibile stimare che per il prossimo anno accademico lo Stato potrebbe mettere a concorso un contingente di contratti di formazione medica specialistica pari a sino 9.200”, a dirlo è la capogruppo 5 Stelle in Commissione Sanità del Senato Maria Domenica Castelleone, rispondendo indirettamente a quanti – compresa l’ex ministra della Salute Giulia Grillo che aveva parlato di un massimo di 8.317 borse, quindi solo 317 in più rispetto a quella già previste – hanno messo in dubbio la portata effettiva degli aumenti dei contratti di specializzazione contemplati dalla legge di Bilancio in via di approvazione definitiva alla Camera.

“Per il prossimo anno accademico, a legislazione vigente, – spiega Cstellone – la disponibilità finanziaria statale consente di poter ammettere al primo anno di formazione specialistica, tramite procedura concorsuale a graduatoria nazionale, circa 8.000 giovani medici, in continuità con l’anno accademico precedente”.

“Ciò è possibile in quanto, ormai per prassi, e come è noto agli addetti ai lavori, la capienza del capitolo di spesa sulla formazione medica specialistica consente di valorizzare parte dei finanziamenti residui derivanti dagli anni accademici precedenti a favore degli anni accademici successivi, fermo restando la necessità di garantire la copertura finanziaria delle coorti di specializzandi che sono state avviate nei diversi anni accademici”.

“Inoltre, a tale contingente di base di contratti di formazione specialistica si andranno ad aggiungere, sempre per il prossimo anno accademico, i circa 1.200 contratti derivanti dagli ulteriori finanziamenti stabiliti dalla Legge di bilancio 2020 (commi 271 e 859). In particolare, gli interventi stabiliti nella Manovra in approvazione in Parlamento consentiranno di ammettere stabilmente circa 200 medici in più all’anno a decorrere dal 2020, nonchè circa 1.000 medici cui sarà garantita copertura finanziaria per tutta la durata della loro formazione, ovverossia fino al 2024. Solo a conclusione della formazione di questa coorte saranno ammissibili altri 1.000 medici, secondo un processo reiterato nel tempo. Pertanto, è possibile stimare che per il prossimo anno accademico lo Stato potrebbe mettere a concorso un contingente di contratti di formazione medica specialistica pari a sino 9.200 circa”, chiarisce la senatrice pentastellata.

“Ringrazio il Viceministro Laura Castelli ed il Viceministro Pierpaolo Sileri per averci garantito il necessario supporto della Ragioneria Generale dello Stato, tanto nel corso dei lavori di aula al Senato in occasione dell’approvazione degli emendamenti alla Manovra 2020, quanto, in ultimo, in riscontro ad una mia richiesta di stimare il numero di contratti finanziabili a legislazione vigente.- continua Castellone – Fermo restando che è in capo al Governo ed ai Ministeri competenti ogni decisione relativa all’utilizzo dei finanziamenti residui, ritengo che la divulgazione di queste informazioni sia doverosa nei confronti delle migliaia di giovani medici aspiranti specializzandi”.

“In ultimo, ma non da ultimo, rivolgo il mio personale apprezzamento nei confronti delle Associazioni di categoria rappresentative dei giovani medici che, con spirito di servizio nei confronti dei loro colleghi e con senso di responsabilità, in questi giorni, hanno dimostrato fiducia nei confronti dell’Istituzioni e del Parlamento, evitando di far circolare notizie destituite di fondamento. Ringrazio i tecnici dei Ministeri che hanno fornito il necessario supporto ai Senatori in Commissione Bilancio, e rivolgo parimenti un sentito ringraziamento agli esperti che hanno collaborato in queste settimane al fine di dare risposte concrete alle aspettative di migliaia aspiranti specializzandi”, conclude Castellone.