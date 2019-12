Sparisce il superticket. Dai medici di base accertamenti gratuiti

“È una manovra che torna a investire in sanità quella giunta oramai in dirittura d’arrivo” commenta l’articolo. “Sempre che le Regioni, in particolare quelle di centrodestra, non facciano lo sgambetto, continuando a puntare i piedi e a non firmare insieme al governo il Patto per la salute entro il 31 dicembre, ultima data utile per disinnescare la clausola di salvaguardia che blocca i finanziamenti”.

Tra le misure previste: ampliamento della sperimentazione della farmacia dei servizi, abolizione del superticket da dieci euro, possibilità di effettuare esami diagnostici dal medico di famiglia, potenziamento del personale negli ospedali.