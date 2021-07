Sostenere l’accelerazione dello sviluppo e l’aumento della produzione di terapie per il Covid-19

La Commissione europea ospita un nuovo evento di matchmaking dell’Ue per mobilitare lo sviluppo e la produzione di terapie Covid-19.

“L’Ue sta facendo buoni progressi sulla vaccinazione con il 50% degli adulti ora completamente vaccinati.

Ma i vaccini non sono la nostra unica risposta al COVID-19. Con la diffusione delle varianti e la recrudescenza dei casi in tutta l’UE nelle ultime settimane, lo sviluppo di terapie è più necessario che mai. Incoraggio le aziende a fare un passo avanti e unire le forze per sviluppare e produrre terapie per il Covid-19 nell’UE. Attraverso la nostra Strategia terapeutica dell’UE, abbiamo già identificato le prime cinque terapie più promettenti con l’obiettivo di autorizzare tre nuovi trattamenti entro ottobre 2021”.

È quanto ha dichiarato Stella Kyriakides, commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare aprendo i lavoro di un evento paneuropeo di matchmaking, che si svolge oggi e domani, per accelerare e potenziare lo sviluppo e la produzione di terapie contro il Covid-19 e che riunisce oltre 250 partecipanti provenienti da 25 Stati membri e altri paesi.

L’evento di matchmaking mira anche a migliorare la partecipazione delle aziende nelle catene del valore dell’UE per le terapie Covid-19, accelerare la connessione tra organizzazioni e aziende e aiutare nella pianificazione della produzione.

“Abbiamo raggiunto – ha aggiunto il commissario per il Mercato Interno, Thierry Breton – una pietra miliare nell’UE nella nostra lotta contro la pandemia: l’Europa ha ora prodotto e distribuito dosi sufficienti per vaccinare il 70% della nostra popolazione adulta.

L’Ue è anche diventata il più grande produttore mondiale di vaccini mRNA. Ciò non sarebbe stato possibile senza nuove partnership in tutto l’ecosistema industriale. Ora vogliamo stringere nuove collaborazioni per garantire che l’Europa sia anche all’avanguardia nello sviluppo di nuovi trattamenti salvavita per il Covid-19”.