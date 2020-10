Sospesi i ricoveri non urgenti fino a lunedì 26 ottobre in tutta la Puglia

Un reparto covid

Negli ospedali della Puglia sono stati sospesi i ricoveri non urgenti, fino alla mezzanotte del 27 ottobre. Lo dispone una circolare inviata ai direttori generali delle Asl pugliesi, alle aziende universitarie, agi enti ecclesiastici nonche’ ad Aiop, Aris, Arsota e Confindustria Sanità.Il motivo dello stop è “l’andamento epidemiologico della pandemia Sarc-Cov 2, che potrebbe prevedere ulteriori scenari particolarmente critici, con conseguente incremento dei ricoveri in reparti per acuti e in particolare in Terapia intensiva e di area medica