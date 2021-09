VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 21 SETTEMBRE



Sono 5.696.776 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al 21 settembre in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.369.157).



ASL BARI

La campagna vaccinale della ASL di Bari continua la sua corsa verso l’immunizzazione della popolazione contro il Covid. Il primo importante obiettivo di copertura di comunità è quello raggiunto nella città di Bari, dove nove cittadini su dieci di età superiore ai 12 anni hanno già fatto la prima dose di vaccino anti-Covid e otto su dieci sono vaccinati totalmente. Lo confermano i dati elaborati dal Controllo di Gestione della ASL: nel dettaglio a Bari città sono esattamente 256.747 su circa 286.000 vaccinabili – pari al 90% – i vaccinati con prima dose e l’80% degli stessi risulta “coperto” completamente. Stando sempre alla elaborazione del Controllo di gestione, l’88 per cento della popolazione vaccinabile residente nei 41 comuni della provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 78 per cento ha terminato il ciclo vaccinale completo.

Intanto nei punti vaccino territoriali e – dal 20 ottobre anche in quelli ospedalieri impegnati con la somministrazione delle terze dosi “addizionali” per i fragili – nelle ultime 24 ore sono effettuate, 2629 somministrazioni, di cui 1.411 prime dosi, 115 seconde e 103 terze dosi che hanno riguardato pazienti immunocompromessi. Soltanto nell’hub Fiera del Levante sono state registrate in una giornata 942 iniezioni.

ASL BRINDISI

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi. Domani, mercoledì 22 settembre, al PalaVinci, nel capoluogo, sono in programma le terze dosi per i pazienti oncologici, mentre il 26, nello stesso centro è in calendario un nuovo appuntamento dedicato ai pazienti nefropatici, dopo la sessione del 20 settembre.

Nella giornata di domani saranno aperti i centri di Bozzano a Brindisi, il palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, Conforama a Fasano, la struttura tensostatica di Oria e la scuola primaria di San Donaci. Tutti i centri vaccinali saranno attivi dalle 14.30 alle 20 tranne quello di Fasano aperto dalle 14.30 alle 21.

ASL BT

Nella Asl Bt, presso il punto vaccinale realizzato all’interno dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, continua la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili così come individuati dalle diverse unità operative. Con una media di 50 pazienti al giorno l’obiettivo è quello di raggiungere quanto prima l’immunizzazione dei pazienti che sulla scorta delle loro fragilità hanno ricevuto per primi entrambe le dosi di vaccino. Intanto negli hub continua la somministrazione delle prime e delle secondi dosi di vaccino: da segnalare la crescita numerica dei giovani tra i 12 e i 19 anni che in questi giorni stanno approfittando delle aperture a sportello a loro dedicate per ricevere il vaccino. La quota di giovani con la prima dose è del 75 per cento mentre sale a al 47 per cento la percentuale dei giovani che hanno completato il ciclo vaccinale.

ASL FOGGIA

Continuano secondo programmazione le somministrazioni delle terze dosi alle persone immunocompromesse della provincia di Foggia.

A questa mattina sono 125 le persone che hanno ricevuto la dose addizionale nei centri specialistici del territorio.

Continuano, contemporaneamente, le attività presso gli hub della provincia e ad opera dei medici di medicina generale.

Sono 828.786 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’83,5% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 69,7% degli over 12.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.633 ultraottantenni (pari all’88,6%) su 39.027 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94,2%); 48.225 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’83,1%) su 54.541 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,3%); 57.750 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 77%) su 68.132 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 90,3%); 67.854 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 72,2%) su 78.679 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’83,3%); 55.006 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 61,7%) su 67.242 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 74,6%); 42.566 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 55,5%) su 53.322 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 68%); 43.526 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 56,4%) su 55.302 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 69,8%); 25.587 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 48,1%) su 35.375 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 65,6%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 157.151 dosi di vaccino di cui 19.227 a domicilio.

ASL LECCE

In provincia di Lecce l’82,86% della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto una dose di vaccino e il 72,27% ha completato la vaccinazione.

3000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 231 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 201 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 278 nel PTA di Gagliano del Capo, 72 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 170 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 290 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 451 nella Caserma Zappalà di Lecce, 223 nella RSSA comunale di Martano, 202 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 165 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 72 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 98 nel Poliambulatorio di Otranto, 146 nel Dea Fazzi, 55 dai Medici di medicina generale e oltre 236 agli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

ASL TARANTO

Continua la campagna vaccinale in Asl Taranto. Le somministrazioni effettuate negli hub vaccinali del territorio ionico ieri pomeriggio sono state 1198 dosi, così suddivise: 215 all’Arsenale MM di Taranto, 669 presso l’hub di Porte dello Jonio in modalità drive through, 131 a Grottaglie, 63 a Massafra e 120 a Martina Franca. Oggi, invece, open day con hub accessibili senza prenotazione: le dosi somministrate sino alle 14 sono state 3321, così suddivise. A Taranto, 654 all’hub dell’Arsenale MM e 604 alla SVAM; in provincia, 451 a Grottaglie, 324 a Martina Franca, 376 a Manduria, 525 a Massafra, 387 a Ginosa.

Prosegue anche la somministrazione della terza dose ai fragili, come da disposizione regionale. Stamane hanno ricevuto la dose addizionale 50 pazienti dializzati del SS. Annunziata e 25 presso il presidio di Manduria.