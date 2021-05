Sono 2.048.748 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi 22 Maggio in Puglia

VACCINI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO

Link video immagini centro vaccinale di Casamassima (Ba)

http://rpu.gl/CgIa2

Sono 2.048.748 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale) pari al 94% di quelle consegnate dal Commissario nazionale sono 2.180.555.

Da oggi, sabato 22 maggio, è partito il servizio di prenotazione prioritaria sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it per le persone con meno di 60 anni con patologie, affette da malattie rare o caregivers di malati con legge 104 che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Il servizio è stato attivato per completare la vaccinazione, già iniziata, di queste categorie.

Si può così attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o accedere al servizio di prenotazione sul sito La Puglia ti vaccina.

La tabella delle patologie è pubblicata sul sito https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/persone-con-patologie-meno-60-anni

Sul sito lapugliativaccina.regione.puglia.it è presente da oggi una sezione per le manifestazioni di interesse per la vaccinazione dedicata a tutte quelle persone che secondo il piano vaccinale già possono riceverla ma non sono riusciti a prenotarsi sinora tramite i canali dedicati.

Compilando correttamente il modulo i cittadini saranno ricontattati dalle ASL. La sezione riguarda:

– cittadini italiani temporaneamente presenti in Puglia per motivate esigenze (lavoro, assistenza a familiare, altro motivo) ma non iscritti alla ASL;

– persone con comorbidità e malattia rare con età 16-59 anni, che non riescono a prenotare con il canale dedicato;

– Donne in gravidanza o allattamento;

– Operatori sanitario che non hanno aderito precedentemente;

– Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) / Europei Non Iscritti (ENI),

– dipendenti delle Istituzioni dell’Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale; gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio nazionale; il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale.

ASL BARI

Oltre 10.700, di cui 8.482 prime dosi e 2.239 seconde, le somministrazioni eseguite nei centri vaccinali della ASL Bari il 21 maggio. 1.848 dosi, in particolare, sono state riservate a soggetti vulnerabili per patologia. Sempre cospicuo il contributo dei medici di Medicina generale, che hanno somministrato 2.311 vaccini (1.962 prime, 349 seconde) ai propri assistiti over 80 non deambulanti, fragili, vulnerabili e caregiver.

La campagna vaccinale prosegue con le vaccinazioni destinate alle categorie over 60, over 50 e over 40 e l’ultimazione dei richiami per le fasce prioritarie, compreso il personale docente e non docente che ha già ricevuto 54.503 dosi di vaccino, suddivise tra 34.993 prime dosi e 19.510 seconde inoculazioni.

Ad oggi, grazie ai 676.062 vaccini somministrati nel territorio provinciale di Bari, il 90 per cento degli ultraottantenni è stato immunizzato almeno con una dose, così come l’88 per cento degli ultrasettantenni e l’81 dei cittadini tra 60 e 69 anni.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi sono 3.388 le dosi somministrate ieri, soprattutto vaccinazioni per fasce d’età, e circa 3.000 quelle in programma oggi.

Per i residenti con più di 80 anni di età la copertura vaccinale con la prima dose è all’86,25%. Agli over 80 sono state somministrate oltre 24.000 prime dosi e 21.000 seconde dosi.

I medici di medicina generale hanno somministrato finora 40.897 dosi, di cui 12.307 (30,1%) in ambito domiciliare. Il 23,7% delle dosi (9.724) è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,4% (10.795) a soggetti nella fascia di età 70-79 anni, il 25,7% (10.496) a soggetti tra i 60 e i 69 anni e il 24,2% (9.882) a soggetti sotto i 60 anni di età. Tra le somministrazioni dei medici di famiglia i soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente (28.414; 69,5%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (8.974; 21,9%), dai caregiver (811; 2,0%) e da altre categorie (2.698; 6,6%).

ASL BT

Quasi 400 le vaccinazioni fatte oggi a Bisceglie nell’ambito dell’open day dedicato ai cittadini tra i 60 e i 69 anni con prenotazione fino al 26 maggio. Vaccinazioni in corso anche negli altri hub del territorio e a cura dei medici di medicina generale. In corso le somministrazioni delle seconde dosi al personale scolastico. La prossima settimana, come da programma regionale, sarà completata anche la vaccinazione dei malati rari.

ASL FOGGIA

Sfiorate in provincia di Foggia le 320.000 somministrazioni dall’avvio della campagna vaccinale. Di queste, 217.776 sono le prime dosi; 101.433 sono le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale.

La giornata di domenica 23 maggio sarà dedicata alle sommistrazioni agli ultraottantenni, alle persone estremamente vulnerabili e alle persone con grave disabilità non ancora vaccinate.

Proprio per poter concludere la campagna vaccinale di queste categorie prioritarie, infatti, oggi sono state distribuite ai medici di medicina generale 3.000 dosi di vaccino che si aggiungono alle circa 10.000 già messe a disposizione nella settimana in corso.

I medici stessi provvederanno a convocare i propri assistiti appartenenti a queste categorie prioritarie.

Il completamento della vaccinazione di queste fasce di popolazione particolarmente fragile consentirà di avere maggiori quantità di dosi da mettere a disposizione per le persone di età inferiore a 60 anni.

Nel dettaglio, ad oggi: sono 38.723 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose.

Vaccinati con la prima dose anche 13.606 caregivers/familiari conviventi.

Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 37.040; di queste, 32.687 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Inoltre: hanno ricevuto la prima dose di vaccino 47.225 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e di queste 13. 947 anche la seconda.

Hanno ricevuto la prima dose 54.897 persone di età compresa tra 69 e 60 anni e, di queste, 15.637 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Hanno ricevuto la prima dose anche 39.310 persone di età compresa tra 59 e 50 anni e, di queste, 15.712 hanno fatto la seconda somministrazione.

I medici di medicina generale hanno somministrato, ad oggi, 86.039 dosi di vaccino di cui 13.609 a domicilio.

La giornata di ieri si è conclusa con 6.389 somministrazioni.

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene del plesso D’Avanzo, da lunedì 17 maggio sono state vaccinate 1.778 persone: 994 con condizioni di vulnerabilità, 225 conviventi di pazienti ad alto rischio, 364 adulti di 60 anni di età e più, 195 di altre categorie (operatori sanitari non ancora vaccinati, studenti di area sanitaria che iniziano il tirocinio in questo mese, operatori scolastici)

ASL LECCE

Circa 5000 le vaccinazioni effettuate ieri in ASL Lecce. Si accelera con la vaccinazione, a cura dei Medici di medicina generale, della categoria dei fragili e dei fragilissimi.

Verso il completamento la vaccinazione del personale scolastico: su 19259 persone vaccinate 15392 hanno ricevuto la seconda dose.

ASL TARANTO

Procede regolarmente la campagna vaccinale di Asl Taranto, che dovrebbe raggiungere nei prossimi giorni quota 300mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate.

In questo fine settimana Asl Taranto completa la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico presso l’hub allestito al centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto. Questa mattina sono stati 1.266 i docenti e gli operatori scolastici che hanno ricevuto il richiamo in modalità drive through. L’attività del drive through proseguirà anche nel pomeriggio e per tutta la giornata di domani.

Negli altri hub vaccinali della provincia, stamani sono state somministrate 1.574 dosi, così distribuite: 402 presso la SVAM di Taranto, 390 a Grottaglie, 366 a Manduria, 416 a Massafra.