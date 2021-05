Sono 1.305.841 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri 1° Maggio in Puglia

“Medici, infermieri, operatori sanitari, dipartimenti di prevenzione, volontari della protezione civile, medici di famiglia, sono tutti al lavoro anche oggi negli hub vaccinali della Puglia, nei reparti, negli ambulatori, per portare avanti la campagna vaccinale e curare chi sta combattendo contro il coronavirus – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – È un Primo Maggio che celebriamo con dedizione e impegno, una giornata nella quale il nostro pensiero è rivolto a coloro che sono stati colpiti da questa pandemia dal punto di vista sanitario, sociale, lavorativo, economico. Stiamo cercando di tenere alta la nostra capacità vaccinale nel rispetto dei target, abbiamo attivato un nuovo grande centro a Foggia all’interno della Fiera, segno che l’organizzazione si rafforza sui territori. Un’attività incessante per mettere in sicurezza il maggior numero dei pugliesi, a cominciare dai più fragili e dai più grandi di età, nel minor tempo possibile”.

Sono 1.305.841 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ierii in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00).

Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono:

1 dose over 80 anni, Puglia al 88,8% (media Italia: 87,5%).

1 dose 79-70 anni, Puglia al 69% (media Italia 60,9%).

Coorte di nascita 75-79 anni (nati nel 1942-1946): 1 dose all’80%

Coorte di nascita 70-74 anni (nati nel 1951-1947): 1 dose al 61%:

Asl Bari: Weekend dedicato alle vaccinazioni delle fasce di età 70-79 anni negli hub e dei soggetti fragili, comprese le seconde dosi di over 80, con i medici di Medicina generale. Da questa mattina sono in corso le somministrazioni come da programma, anche con una quota di vaccini Janssen, mentre ieri nei centri della Asl Bari sono stati somministrati circa 6.900 vaccini, di cui 4.770 prime dosi e 2.127 seconde.

Continua con regolarità la distribuzione di vaccini e la somministrazione da parte dei medici di medicina generale che ieri hanno eseguito 1.043 somministrazioni a favore di over 80 e pazienti fragili/vulnerabili. Le inoculazioni vengono effettuate a domicilio, in studio medico o nelle sedi distrettuali messe a disposizione dall’azienda sanitaria, quest’oggi in particolare a Bari, Modugno, Rutigliano e Noicattaro.

La copertura vaccinale ha sinora raggiunto, almeno con una dose, il 24 per cento della popolazione residente nel territorio provinciale di Bari, con picchi del 69% per la fascia 70-79 anni e dell’85% per quella 80-89 anni.

Policlinico di Bari: Primo maggio di vaccinazioni al Policlinico di Bari. Oggi dalle 8 alle 18 in 32 ambulatori ospedalieri gli operatori sanitari sono stati impegnati nella somministrazione delle seconde dosi ai pazienti oncologici. In tutto sono state effettuate 2.119 vaccinazioni: a ricevere la seconda dose, a distanza di 21 giorni, sono state tutte le persone vaccinate con Pfizer in occasione della “Notte dei vaccini” organizzata dal Policlinico di Bari il 10 aprile scorso.

Nella Asl di Brindisi proseguono le vaccinazioni dei soggetti fragili a cura dei medici di medicina generale. Ieri sono state somministrate circa 750 dosi nei centri di Cisternino, Fasano e Ostuni e le vaccinazioni continueranno fino a domenica.

“Le vaccinazioni dei medici di famiglia – spiega Donato Monopoli, responsabile dell’Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale del distretto sociosanitario di Fasano – procedono senza sosta, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini. Negli ultimi giorni sono state somministrate quasi 6mila dosi. Entro metà maggio, al massimo nella terza settimana, saranno completati tutti i soggetti fragili e avremo anche iniziato a chiudere il ciclo vaccinale con la seconda dose”.

Sono oltre 13mila le dosi di vaccino somministrate finora dai medici di medicina generale, di cui 8.914 (68,3%) in ambito domiciliare. Il 36,6% (4.761) delle dosi è stato somministrato a over 80, il 25,9% (3.381) a persone nella fascia 70-79 anni, il 19,6% (2.563) a persone tra i 60 e i 69 anni e il 17,9% (2.339) a soggetti sotto i 60 anni di età. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente (7.996; 61,3%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (3.844; 29,5%) dai caregiver (344; 2,6%) e da altre categorie (816; 6,6%).

Asl BT: Fine settimana dedicato alla vaccinazione dei pazienti fragili a cura dei medici di medicina generale nella Asl Bt. Oggi a Barletta presso il Pala Disfida si sono avvicendati in dieci mentre domani sarà attivo il PalaAssi di Trani. Tutti gli altri che hanno ricevuto quasi 5mila dosi proseguono la vaccinazione presso i propri ambulatori.

Asl Foggia: Continua senza sosta, anche in questo fine settimana, la campagna vaccinale anti Covid nei Punti Vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale.

Bilancio positivo registrato nella prima giornata di attività del nuovo Punto Vaccinale di Popolazione allestito nella Fiera di Foggia dove le unità vaccinali della ASL e i medici di medicina generale hanno vaccinato in tutto 774 persone.

Particolarmente intensa anche la giornata di ieri che si è conclusa con 6.642 somministrazioni.

Dall’avvio della campagna vaccinale ad oggi sono state somministrate 217.441 dosi di vaccino. Di queste, 164.782 sono le prime dosi e 52.638 le seconde.

Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 35.473; di queste, 27.320 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Inoltre: 25.000 persone estremamente vulnerabili o affette da grave disabilità hanno ricevuto la prima dose, 2.578 anche la seconda; 10.431 caregivers e familiari conviventi hanno ricevuto la prima dose, 336 anche la seconda; 36.874 persone di età compresa tra 70 e 79 anni hanno ricevuto la prima dose, 1.829 anche la seconda.

I medici di medicina generale, ad oggi, hanno effettuato 42.287 somministrazioni di cui 7.766 a domicilio.

Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene del plesso D’Avanzo, da lunedì 26 aprile sono state vaccinate 1.033 persone: 656 con condizioni di estrema vulnerabilità, 140 conviventi di pazienti ad alto rischio, 141 adulti di 60 anni di età e più, 96 di altre categorie, come operatori sanitari non ancora vaccinati ecc.

Asl Lecce: Fine settimana di vaccinazioni per over 70, over 80, seconde dosi e pazienti fragili in Asl Lecce. Aumentano le vaccinazioni domiciliari e ambulatoriali dei medici di medicina generale – 305 solo ieri – giunte a 20.775 somministrazioni.

Prosegue nei Punti vaccinali di popolazione e nei centri sanitari la vaccinazione degli under80: oltre 5.000 nella giornata di ieri. Di grande supporto alla vaccinazione i centri comunali, in ordine di tempo i centri allestiti a Galugnano e Monteroni dove vengono vaccinati ultra80enni e pazienti fragili residenti. Altissima l’attenzione verso le persone con elevata fragilità: ieri sono state vaccinate 235 persone con diabete mellito, 789 con malattie del sistema circolatorio, 160 con malattie neurologiche, 353 dosi – prevalentemente seconde dosi – sono state somministrate a pazienti oncologici.

Sono 253.992 le dosi di vaccino somministrate finora nella Asl Lecce.

Asl Taranto: Continuano le attività vaccinali anche nella ASL Taranto. A quelle effettuate dai medici di medicina generale, si affiancano le attività degli hub vaccinali aperti oggi, 1° maggio.

All’hub presso la SVAM, dedicato solo ai cittadini con prenotazione, le vaccinazioni effettuate finora sono state circa 500 e continuano speditamente fino alle 19. Un grandissimo successo in termini di affluenza si è registrato presso l’area parcheggio del Centro Commerciale “Porte dello Jonio” di Taranto, dedicato agli over60 senza prenotazione dove, nonostante il gran numero di postazioni vaccinali attivate, le persone attendono in coda il proprio turno. Attivo dalle ore 15, finora sono state vaccinate già circa 300 persone. Le vaccinazioni al centro commerciale proseguiranno anche domani, domenica 2 maggio, dalle ore 8 alle 20.