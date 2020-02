Solo il 50% completa le terapie: un costo evitabile per la sanità

Il problema della mancata aderenza alla terapia è particolarmente sentito nelle malattie croniche. Secondo il Ciat, Comitato italiano per l’aderenza alla terapia, solo la metà dei cronici si cura con costanza e la percentuale si riduce negli anziani: solo il 57% dei pazienti aderisce ai trattamenti antipertensivi, il 63,4% alle terapie per la cura del diabete, solo un depresso su quattro assume regolarmente i medicinali. La non aderenza alle terapie è un grave problema economico e sociale perché comporta maggior rischio di complicanze e maggiori costi ospedalieri. In USA la non aderenza alle terapie ha un costo stimato di 290 miliardi di dollari all’anno per spese evitabili.