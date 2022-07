(ILSOLE24ORE) – “Solo 1 su 5, meno del 20%, ha fatto la quarta dose. E questo è un problema soprattutto per anziani e fragili perché per loro la vaccinazione è un salva-vita. Già ora abbiamo circa 100 morti al giorno, non siamo scesi mai al di sotto dei 60-70. Rischiamo di avere in autunno un’ondata di mortalità tra i fragili veramente dura, con numeri molto più alti di quelli attuali”.

A mettere in guardia da Omicron 5 e dalla nuova ondata di Covid è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all’università Cattolica.

Il via libera alla vaccinazione con la quarta dose per gli over 60 e ai soggetti fragili di ogni età dovrebbe arrivare lunedì 11 luglio, così come suggerito dall’Agenzia europea del farmaco Ema che ha rimesso l’accento su una raccomandazione che aveva lanciato con l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), e cioè che in una situazione di alta circolazione virale, come quella in corso oggi, va considerata, appunto, una quarta dose a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età.