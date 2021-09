Vani gli appelli di mamma Francesca. L’auspicio e’ che l’Aifa autorizzi la terapia genica in Italia

Sma: il piccolo Paolo non è più nei tempi per le cure di Boston

Per il piccolo Paolo, il bimbo affetto dalla Sma1 che compirà due anni il primo ottobre, non è più possibile andare a Boston per sottoporsi alla terapia che argina gli effetti della malattia. “Secondo il cronoprogramma dell’ospedale pediatrico statunitense – spiega Francesca, la mamma di Paolo – oggi avremmo dovuto essere lì, perchè prima di cominciare la terapia erano necessari almeno 15 giorni per svolgere gli esami”. La terapia negli Stati Uniti puo’ essere somministrata entro i due anni di vita, quindi per Paolo non ci sarebbe stato più tempo. Ora l’unica speranza è che, come chiesto dal governatore pugliese Michele Emiliano, l’Aifa e il Ministero della Salute italiano autorizzino la terapia genica Zolgensma come “uso compassionevole”.