SKY TG24 LIVE IN BARI

L’8 E IL 9 APRILE

“IL RACCONTO DEL PRESENTE – SFIDE” DIBATTITO SUL TERRITORIO CON 40 OSPITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con oltre 40 ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Sky TG24 Live In Bari, il format del canale di news che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane per creare confronto e dibattito sul territorio, prenderà il via dal capoluogo pugliese venerdì 8 aprile 2022 dalle 14.15 alle 21.30, per proseguire sabato 9 dalle 9.00 alle 13. L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato con la collaborazione della Regione Puglia, della Commissione europea e con il patrocinio del Comune di Bari, per una due giorni di appuntamenti nel cuore della città: il fulcro degli incontri sarà il Teatro Kursaal Santalucia, dove Sky TG24 allestirà il proprio studio e da dove il pubblico, composto in parte da studenti universitari e di alcuni licei locali, potrà partecipare in presenza. Il teatro, da poco restituito ai fasti del passato e al capoluogo pugliese dopo la ristrutturazione, è un luogo simbolo a pochi passi dalla città vecchia, nel quartiere liberty, e raccoglie la storia di una comunità che guarda allo stesso tempo al Levante e all’Europa.

Il tema scelto per questo quarto appuntamento è “Il racconto del presente – Sfide”, con l’obiettivo di analizzare e comprendere quali possono essere le soluzioni ai grandi problemi che la nostra contemporaneità ci pone. In particolare, gli approfondimenti avranno come focus quanto accaduto negli ultimi due anni con la crisi pandemica e quella geopolitica legata alla guerra in Ucraina. Dall’utilizzo dei fondi del Pnrr, ai piani energetici fino ai temi ambientali, l’obiettivo del canale diretto da Giuseppe De Bellis è spiegare e immaginare soluzioni possibili per tutti i grandi temi che, come mai era successo prima, hanno posto l’umanità intera davanti all’urgenza di trovare vie comuni.

Fra i nomi nazionali e internazionali presenti, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, l’ex premier ucraina Yulia Timoshenko e il premio Nobel per la pace Lech Walesa. I ministri Lorenzo Guerini, Stefano Patuanelli, Roberto Cingolani, i presidenti di Regione Attilio Fontana e Francesco Acquaroli, il segretario del PD Enrico Letta. E ancora: Vladimir Milov, Garry Kasparov, Zhang Lijia, Kyrill Martynov, Michele Crisostomo, Stefano Susani, Antonio Parenti, Roberto Baldoni, Luisa Franchina, Gabriele Faggioli, Luca Schieppati, Pasquale Casillo, Dino Scanavino, Francesco Cupertino, José Rallo, Alberto Pellai, Antonella Viola. Il musicista Bryan Adams e Jacopo Tissi, primo ballerino.

Con loro, i già annunciati Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, i ministri Mara Carfagna ed Enrico Giovannini, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, la senatrice Emma Bonino.

Il venerdì inoltre, alle 21.30, sarà possibile assistere a due incontri fra parole e musica con Brunori Sas e i Selton.

Oltre alla collaborazione della Regione Puglia e della Commissione europea, l’evento è organizzato grazie alla partnership di Autostrade per l’Italia, Enel e Casillo.

TUTTI GLI OSPITI DI SKY TG24 LIVE IN BARI – “IL RACCONTO DEL PRESENTE – SFIDE”

VENERDÌ 8 APRILE

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Iryna Vereshchuk, vicepremier Ucraina

Vitali Klitschko, Sindaco di Kiev

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari

Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa

Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali

Dino Scanavino, Presidente nazionale di CIA – Confederazione italiana agricoltori

Pasquale Casillo, Presidente e amministratore delegato di Casillo Group

Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Antonio Decaro, Sindaco di Bari e presidente dell’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani)

José Rallo, Amministratrice delegata di Donnafugata

Enrico Letta, Segretario Partito Democratico

Lech Walesa, Ex leader Solidarność

Yulia Timoshenko, Ex premier ucraina

Vladimir Milov, Consigliere per la politica estera ed economica di Alexej Navalny

Garry Kasparov, Attivista politico e scrittore

Emma Bonino, Senatrice +Europa

Bryan Adams, Musicista

Brunori Sas, Cantautore

Selton, Gruppo folk rock

SABATO 9 APRILE

Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo

Roberto Baldoni, Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Luisa Franchina, Presidente dell’Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC)

Gabriele Faggioli, Presidente del Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza informatica

Michele Crisostomo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel

Stefano Susani, Amministratore delegato di Tecne SPA – Gruppo Autostrade per l’Italia

Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari

Luca Schieppati, Managing director di TAP – Trans Adriatic Pipeline

Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Lijia Zhang, Scrittrice e giornalista

Kyrill Martynov, Vicedirettore di Novaya Gazeta

Alberto Pellai, Medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore

Antonella Viola, Direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza

Petro Poroshenko, Ex presidente ucraino

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia

Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche

Jacopo Tissi, Primo ballerino