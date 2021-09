Sicurezza degli operatori sanitari, la Ministra Lamorgese incontra Anelli (FNOMCeO)

Si è discusso anche di sicurezza nei Pronto Soccorso e nelle postazioni di Guardia medica nel corso dell’incontro, avvenuto ieri pomeriggio al Viminale, tra la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), Filippo Anelli, alla presenza del Dirigente Generale Medico Fabrizio Ciprani, che è a capo della Sanità della Polizia. Ad accompagnare Anelli, Franco Lavalle, delegato FNOMCeO per la Sanità del comparto Difesa e Sicurezza.

L’occasione è stata la consegna alla Ministra dell’invito a partecipare al Convegno che la FNOMCeO dedicherà alla Sanità del Comparto Difesa e Sicurezza e che si svolgerà a Roma il 17 novembre prossimo. A partecipare, oltre a Lamorgese, anche i Ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, e della Salute, Roberto Speranza.

“Abbiamo espresso alla Ministra la nostra gratitudine per l’impegno del Comparto Sicurezza e, in particolare, dei 300 medici della Polizia – afferma Anelli -. In questa emergenza Covid, hanno svolto un ottimo e prezioso lavoro, mettendo le loro competenze e la loro professionalità a disposizione non solo dei colleghi ma di tutta la popolazione”.

“L’incontro è stato l’occasione per parlare della sicurezza degli operatori sanitari, argomento sul quale abbiamo recepito, ancora una volta, la sensibilità della Ministra – conclude Anelli -. In particolare, è emersa la disponibilità a collaborare con il Ministero della Salute per mettere a disposizione l’esperienza che le forze dell’Ordine hanno nel monitoraggio degli episodi di violenza, ai fini della prevenzione e della gestione del rischio”.