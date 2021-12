Sì dell’Ecofin all’Iva ridotta: cambia la lista dei beni ribassati

I ministri delle Finanze dell’Unione hanno approvato qui a Bruxelles nuove regole nella gestione delle aliquote relative all’imposta sul valore aggiunto (Iva). L’obiettivo è di dare maggiore flessibilità ai paesi membri nell’adottare aliquote minime in modo da favorire beni e prodotti legati alla rivoluzione digitale, alla transizione ambientale e in generale alla salute pubblica. “Questo dossier è stato discusso in Consiglio per molto tempo, e sono contento che abbiamo trovato un modo per portarlo a termine” ha commentato il ministro delle Finanze Andrej Sircelj a nome della presidenza slovena dell’Unione. Le nuove regole comunitarie, contenute in una direttiva, continuano a prevedere una aliquota standard minima del 13%. Nel contempo, i paesi membri potranno anche adottare aliquote più basse, con un minimo fissato al 5%, su due prodotti e servizi appartenenti a 24 specifiche categorie. Avranno anche la facoltà di adottare una aliquota inferiore al 5% e una deroga completa all’Iva su prodotti e servizi relativi a categorie essenziali (beni alimentari, medicine, prodotti farmaceutici).