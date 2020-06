Sì della Camera all’emendamento-Sisto, si voterebbe il 20 e 21 settembre

Camera dei Deputati

Ok dell’aula della Camera, con il voto contrario di Fratelli d’Italia e l’astensione della Lega, all’emendamento presentato dal parlamentare di Forza Italia Francesco Paolo Sisto al dl elezioni che riduce la finestra per le elezioni a partire dal 20 settembre in poi. I si’ sono stati 287, 33 i no e 77 gli astenuti “con l’approvazione dell’emendamento Sisto che sancisce di fatto con chiarezza che il 20 e 21 settembre si votera’ per il primo turno delle comunali, per le regionali e il referendum e due settimane dopo per i ballottaggi, si realizza l’unica ampia convergenza possibile, quella sulla data baricentrica tra le opposte richieste del 13 settembre (da parte dei presidenti delle regioni) e del 27 (gruppi parlamentari di opposizione)”, sostiene Stefano Ceccanti del PD. Ora l’emendamento dovrà passare al vaglio del Senato