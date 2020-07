Seth Berkley – «Sì a vaccinazione globale, o il virus non si fermerà»

“Serve un cambio di passo. Il mondo si deve preparare non durante le epidemie, ma prima. II che significa avere sistemi sanitari forti ed efficienti in tutti i paesi, anche in quelli più poveri; avere la capacità di sviluppare farmaci e vaccini velocemente, ma anche di fare diagnosi rapide e di sviluppare sistemi diagnostici in grandi quantità. Tutti questi elementi devono essere preparati in anticipo per gestire eventuali future epidemie”.

Lo sottolinea Seth Berkley, ceo di Gavi (Alleanza globale per i vaccini). Gavi, come partenariato pubblico-privato, “ha l’obiettivo di creare le condizioni per fornire una soluzione ai bisogni di salute pubblica. Dobbiamo quindi pensare ai vaccini come a un bene pubblico globale.

In questo caso il nostro sforzo è quello di ridurre qualsiasi barriera alla disponibilità di un vaccino anti-Covid-19, compresa la proprietà intellettuale”.