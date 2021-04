Al Senato la mozione di sfiducia a Speranza. Il ministro: “Serve unità contro il virus, il piano pandemico ora c’è”

“In un grande paese non si fa politica sull’epidemia”

“Le mozioni indicano che il piano pandemico non è stato aggiornato: fanno riferimento a un lungo periodo in cui ci sono stati 7 governi , tutti i gruppi hanno sostenuto alcuni di questi governo, ed è troppo facile oggi far finta di non vedere. Ho fiducia nel lavoro della magistratura e credo che chiunque abbia avuto responsabilità debba essere pronto a rendere conto delle proprie azioni.

Adesso il piano pandemico antifluenzale c’è , quello che non è stato fatto in anno è stato realizzato nel mio mandato”. Così il ministro Roberto Speranza in Senato. “Resterò sempre distante dalle polemiche che danneggiano il prestigo dell’Italia e rendono più difficile il lavoro. Comprendo le ragioni della battaglia politica ma la politica non è un gioco d’azzardo sulla pelle dei cittadini. In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia, ha aggiunto Speranza.