Sergio Mattarella: “E’ indispensabile la formazione delle coscienze” – Il video

Era dal 2006 che un Capo dello Stato non visitava il capoluogo dauno.

Il Presidente della Repubblica inaugura a Foggia lunedì 25 alle 11 l’anno accademico dell’Ateneo dauno. Sarà il momento culminante di un percorso che l’Università ha intrapreso in materia di antimafia sociale. Negli scorsi mesi si sono avvicendati sul palco del’Aula magna il procuratore nazionale antimafia, Cafiero De Raho, il presidente di Libera don Luigi Ciotti, il presidente onorario del Fai antiracket,Tano Grasso e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

​”E’ per noi un grande onore accogliere il presidente Mattarella – scrive in una nota il rettore, Pierpaolo Limone – la sua presenza in città rappresenta un messaggio forte, ovvero che lo Stato c’è e guarda a Foggia con attenzione. Le vicende dure e i gravi episodi che stanno interessando il territorio di Capitanata negli ultimi tempi non devono farci perdere la speranza: Foggia, e con essa l’intera provincia, potrà scrivere la sua storia di successo.

Ma questo percorso non può prescindere dal ruolo delle istituzioni formative e dall’attivazione di seri percorsi di antimafia sociale”. Era dal 2006, dai tempi di Carlo Azeglio Ciampi che un Presidente della Repubblica non visitava Foggia. Per l’occasione, il Comune ha predisposto un piano di sicurezza che prevede aree off-limits e diverse variazioni alla viabilità.

