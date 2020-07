Semplificazioni, rinvio dopo l`ultimo scontro. Conte insiste sul calo Iva

Dopo lo stop imposto dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e da tutti gli alleati propensi ad abbattere piuttosto il costo del lavoro e ad affrontare la questione assieme alla riforma complessiva del fisco, il premier Giuseppe Conte torna a proporre di tagliare l’Iva “in via sperimentale” e “in modo selettivo” da settembre a fine anno per chi paga con carta di credito o bancomat.

La sforbiciata chiesta da Conte è del 10% e costerebbe circa 3 miliardi. In pratica, chi usa la moneta elettronica non pagherebbe l’Iva in bar e ristoranti, per i quali l’imposta è del 10%, e pagherebbe solo il 12% (contro attuale 22%) in alberghi e negozi di abbigliamento. Secondo Conte “servirà a dare una scossa ai consumi e a rodare il meccanismo anti-evasione”.