Seduta di audizioni nella Commissione congiunta bilancio, programmazione e sanità

Altro punto all’ordine dei lavori ha riguardato l’aggiornamento richiesto dal presidente Amati, sulle procedure relative all’ottenimento dell’autorizzazione per gli interventi sulle strutture sanitarie a valere dei fondi Art. 20, in relazione all’ultimo accordo stralcio della delibera CIPE n.51/2019.

L’assessore alla sanità Rocco Palese ha illustrato gli interventi già programmati e in attesa di accoglimento, per un ammontare complessivo di 245 milioni di fondi statali. Si tratta in tutto di diciassette proposte progettuali di cui due nuovi interventi e quindici di riqualificazione e potenziamento di strutture esistenti.

La Sezione risorse tecnologiche e strumentali finalmente possiede le delibere formali di approvazione degli studi di fattibilità da parte delle Asl proponenti per tutti i progetti, tranne che per la realizzazione dell’ospedale del Nord barese, di cui manca ancora lo studio di fattibilità e per il quale è in corso un’istruttoria da parte di ASSET, perché si è in attesa dell’individuazione dell’area da parte delle amministrazioni comunali.

L’assessore Palese ha rassicurato la Commissione che è intendimento della Giunta regionale procedere con la presentazione della richiesta al Nucleo di valutazione degli investimenti ministeriali, di tutti gli studi di fattibilità validati per gli interventi individuati, con l’esclusione della somma di 106 milioni di euro da destinare alla realizzazione del nuovo ospedale del Nord barese, con l’auspicio di poter recuperare il tempo perduto e giungere quanto prima alla decisione dell’ubicazione dell’opera.