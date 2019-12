Screening tumore colon retto: domani Mercoledi’ 18 la presentazione della campagna regionale

Sarà presente il presidente Emiliano.

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 10.00, nella sala conferenze al 5° piano della sede degli uffici regionali (assessorati) di via Gentile, 52 sarà presentato l’avvio della campagna regionale per lo screening contro il carcinoma del colon-retto.

Interverrà il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, il presidente di Federfarma Puglia, Vito Novielli e il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Bari-Bat, Luigi D’Ambrosio Lettieri.

Sono stati invitati i direttori generali delle Asl e gli specialisti dei Centri Screening delle Asl e del Gruppo Operativo Screening Oncologici della Regione Puglia.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le modalità dello screening: la Regione Puglia è già impegnata nel rafforzamento delle politiche di prevenzione, investendo risorse per progetti mirati a sostenere l’adozione di comportamenti e stili di vita in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole nonché potenziando le attività di vaccinazione su determinati virus che aumentano il rischio di cancro come quello per il papilloma virus (tumore alla cervice uterina).

Gli screening oncologici sono totalmente gratuiti per i cittadini e consentono di realizzare la effettiva presa in carico di coloro ai quali sia stata effettuata una diagnosi precoce del tumore.

Lo screening del tumore del colon retto si affiancherà, quindi, agli screening oncologici del carcinoma della mammella e della cervice uterina che sono già attivi da anni nella Regione Puglia.