Screening: Più di 9 milioni di inviti e 3 milioni e mezzo di test sono stati eseguiti nel 2020

L’andamento positivo della copertura osservato negli anni precedenti si è fatalmente arrestato e si sono registrati oltre 4 milioni di inviti e 2 milioni di esami in meno Il rapporto dell’Osservatorio nazionale screening (Ons).

(Panorama Sanità) – Il documento descrive l’andamento nazionale dei tre programmi di screening (mammografico, cervicale, colorettale) fra il 2011 e il 2020 ed è integrato dall’approfondimento della sorveglianza di popolazione Passi. Più di 9 milioni di inviti e 3 milioni e mezzo di test sono stati eseguiti nel 2020. Come già evidenziato nelle indagini quantitative effettuate durante la pandemia, l’andamento positivo della copertura osservato negli anni precedenti si è fatalmente arrestato e si sono registrati oltre 4 milioni di inviti e 2 milioni di esami in meno, con una riduzione degli indicatori di estensione e adesione in tutte le macro aree considerate.

Per effetto della pandemia, nel 2020 solo il 64% della popolazione in età target per lo screening mammografico (donne 50-69enni) è stata invitata, con una riduzione relativa del 26% rispetto al biennio precedente. L’adesione grezza all’invito nel biennio 2018-2019 tende a calare lievemente al 54,0% rispetto al biennio precedente (55,6%). Nel 2020 il valore si abbassa ulteriormente al 47,9%, registrando rispetto all’ultimo biennio un calo relativo dell’11,3%, per gli effetti della pandemia.

Anche per lo screening cervicale, i dati di attività del 2020 riflettono l’effetto della sospensione delle prestazioni di screening nei mesi di marzo e aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e delle diverse modalità di riattivazione fra le varie Regioni, in seguito all’epidemia di Covid-19.

Dopo un periodo di attività relativamente “costante” (2014-2019), nel 2020 si osserva una riduzione importante del numero di donne invitate, aderenti all’invito e che hanno eseguito un esame di screening con Pap-test o test Hpv, nell’età 25-64 anni. Rispetto al 2019, si registra non solo una riduzione del numero degli inviti, ma anche una riduzione dell’adesione osservata (41% vs 34%).

Ugualmente, l’attività dei programmi di screening colorettale nel 2020 è stata fortemente condizionata dalla pandemia da Covid-19. L’adesione all’invito è risultata di poco superiore al 34%. Questo dato, che rappresenta il valore medio nazionale, si compone di valori estremamente differenti che caratterizzano le macro aree geografiche.