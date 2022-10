Scadenze Ottobre

Egregi Lettori

il Ministero del Lavoro informa che, nelle more del perfezionamento del Decreto Interministeriale che modifica il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, il termine ultimo per la compilazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile sarà differito al 14 ottobre 2022 . Il rapporto biennale deve essere obbligatoriamente redatto dalle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti e trasmesso con modalità telematiche al Ministero del Lavoro ed alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il rapporto è redatto in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti e costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alle gare pubbliche, in particolare a quelle connesse al PNRR e del PNC (Piano Nazionale Complementare). Le aziende che non assolvono a tale adempimento sono soggette a sanzioni e verifiche dell’Ispettorato del Lavoro.

