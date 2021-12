Sanità, Zullo: “Obiettivo LEA raggiunto? Peccato che ad accorgesene sono solo i tecnici e non i pazienti”

Nota del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

“Peccato che non se ne accorgano gli operatori e i pazienti di cotanta efficienza: lunghe liste di attesa, screening oncologici interrotti, assenza di assistenza domiciliare, ritardi e impossibilità nell’accesso alle prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica, servizi di pronto soccorso intasati, assistenza residenziale e nei centri diurni agli anziani non autosufficienti e ai disabili senza quota sanitaria. Francamente c’è il dubbio che vengano trasmessi al Ministero e all’AGENAS dati non veritieri o che chi verifica i dati commetta qualche errore.

Al bando l’ironia c’è una certezza: in Puglia la Sanità, per dirla alla Vasco, è un bicchiere di efficienza in un mare di propaganda e di proclami.

Sbagliato tenere un tavolo tecnico senza la partecipazione e la voce delle rappresentanze dei cittadini e dei diritti dei malati. Non comprendere il punto di vista dei fruitori del servizio sanitario nella verifica dell’assicurazione dei LEA non rende credibile la valutazione prodotta sulla Puglia”./

