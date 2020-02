Sanità, Turco: “Autorizzata la prescrizione farmaci per cura psoriasi. Ottima notizia per l’utenza del versante orientale del Tarantino”

“I pazienti del versante Orientale della provincia di Taranto potranno finalmente ottenere le prescrizioni dei costosi farmaci biologici di ultima generazione per la psoriasi medio-grave. La Regione Puglia infatti, tramite il funzionario farmacista Francesco Colasuonno del Servizio Politiche del Farmaco, ha autorizzato nelle scorse la prescrizione dei medicinali anche in quell’area. Un passo in avanti concreto e importante, per il quale da diverse settimane ha condotto una vera battaglia sollecitando le strutture regionali competenti a sbloccare una situazione di stallo e di disagio.

Era illogico costringere alcuni pazienti ionici a doversi spostare altrove, affrontando anche lunghi tragitti, per trovare e reperire la prescrizione di questi nuovi farmaci, riconosciuti circa un anno fa anche dall’Aifa. Con questa autorizzazione potranno invece beneficiarne sia il distretto sanitario 6 di Grottaglie e sia il distretto sanitario 7 di Manduria, dando una risposta a un’utenza molto numerosa.

Per tali ragioni ringrazio tutti i soggetti che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, tra cui non solo il funzionario regionale Colasuonno, ma anche i dirigenti Paolo Stella e Vito Bavaro, il direttore del distretto 6 Giuseppina Ronzino, il dermatologo del servizio ambulatoriale del distretto 6 e 7 Martino Carriero (il quale mi ha segnalato con puntualità questo disservizio) e i vertici della Asl di Taranto, il direttore generale Stefano Rossi e il direttore sanitario Vito Colacicco. Tutti protagonisti di un bel lavoro di squadra”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia, Giuseppe Turco.