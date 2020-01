Sanità. Trevisi: “Urgente la creazione di un polo ospedaliero di primo livello Casarano – Gallipoli

Chiederò di audire tutti gli attori interessati”.

“Il Salento ha bisogno di un’assistenza sanitaria efficiente.

Per questo da tempo porto avanti l’idea di un polo ospedaliero unico di primo livello tra le strutture di Casarano e Gallipoli.

Ho già chiesto la convocazione di un tavolo tecnico politico per raggiungere questo obiettivo, ma data l’assenza di risposte, chiederò di audire tutti gli interessati”.

Lo dichiara il consigliere del M5S Antonio Trevisi, annunciando la richiesta di audizione in Commissione Sanità del direttore della Asl di Lecce Rollo, del direttore del dipartimento Salute regionale Montanaro, del presidente /assessore alla Sanità Emiliano, dei sindaci di Casarano Gianni Stefano e Gallipoli Stefano Minerva e dei direttori medici di presidio del ‘Sacro Cuore di Gesù’ di Gallipoli e del ‘Francesco Ferrari’ di Casarano.

“I cittadini – continua Trevisi – non possono continuare a pagare per le scelte di un piano di riordino ospedaliero a dir poco scellerato che ha inspiegabilmente classificato il ‘Francesco Ferrari’ di Casarano come ospedale di base, nonostante i dati lo indichino come il secondo ospedale più efficiente della provincia di Lecce.

Un risultato dovuto alla professionalità di tutto il personale sanitario, per questo l’organico andrebbe potenziato e non ridotto, come invece sta accadendo.

Non possiamo perdere altro tempo: bisogna convocare il tavolo tecnico politico per la valutazione di un polo ospedaliero con un’unica direzione di primo livello che veda insieme gli ospedali di Gallipoli (classificato di primo livello) e Casarano, ognuno con le sue specialità che possano offrire un’assistenza completa ed evitare ai cittadini di doversi recare al Vito Fazzi di Lecce.

Dopo la pec inviata nelle scorse settimane, chiederò l’audizione in modo da poter avere un primo confronto tra tutti gli attori interessati. Vogliamo una struttura efficiente – conclude – e in grado di garantire il diritto alla salute”. /