Sanità, su 302 piani di rilancio solo 20 sono stati conclusi

Il Recovery plan stanzia 21 miliardi per costruire la sanità del futuro. Ma, alla luce di quanto accaduto in passato, c’è il rischio che molte di queste risorse restino inutilizzate. Un recente rapporto della Corte dei conti sullo stato di attuazione dei progetti di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani – finanziati con 1,7 miliardi dal 1999 fino al 2006 – rileva che degli originari 302 interventi (258 effettivi), quelli conclusi sono 20, quelli in corso 23, quelli in sospeso 10, i non iniziati 19. Nel report la Corte dei conti esorta il ministero della Salute ad occuparsi non solo dell’erogazione, ma anche del monitoraggio di come i fondi vengono utilizzati dalle Regioni.