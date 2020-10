Sanità privata: Aiop, Raggiunto un risultato straordinario Cittadini, “Grazie all’impegno di Speranza e Bonaccini”

La firma del contratto di lavoro della componente di diritto privato del Servizio sanitario nazionale è un “riconoscimento importante per le risorse umane della componente di diritto privato del Ssn ed ha un grande valore simbolico”. A dirlo è Barbara Cittadini, presidente nazionale di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata. “Il senso di responsabilità comune, che hanno dimostrato lavoratrici e lavoratori, istituzioni e imprenditori, rispetto alla finalità di raggiungere un obiettivo condiviso, ancorché complesso sotto molti profili, deve essere, a nostro parere, il modello virtuoso per costruire la sanità del futuro oltre che un esempio, anche, per altri comparti”, aggiunge Cittadini.

“Come ho avuto modo di ribadire in altre sedi – prosegue la presidente Cittadini – questo straordinario risultato è stato raggiunto grazie all’impegno, senza riserve, del Ministro della Salute, Roberto Speranza e del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, del Coordinatore degli assessori, Luigi Icardi, e dei loro staff. Ritengo doveroso, inoltre, ringraziare gli assessori alla Salute delle Regioni, che hanno già attivato i percorsi per il rinnovo del contratto, a salvaguardia dei diritti di migliaia di lavoratrici e lavoratori”.

“Noi rappresentiamo tutti gli associati dalla Valle d’Aosta alla Sicilia e non possiamo immaginare che vi siano Regioni che, a fronte di una norma voluta dal Governo e votata dal Parlamento, che riguarda i diritti legittimi dei lavoratori del Ssn, non si adeguino – conclude la presidente di Aiop – Ci aspettiamo, quindi, così come il Ministro Speranza, il presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini, e il Coordinatore degli Assessori, Icardi, che tutte le 21 Regioni e Province autonome si comportino in modo omogeneo”.